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Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская проведет педагогическую беседу с блогершей Екатериной Диденко («Аптечный ревизорро»). Об этом детский омбудсмен сама сообщила РИА Новости.

В конце февраля, как сообщал «Рамблер», муж Екатерины Диденко Валентин и двое ее друзей погибли, а четверо друзей пострадали из-за того, что во время празднования дня рождения блогерши в бане в Москве в бассейн был сброшен сухой лед.

После этого Екатерина Диденко рассказала о произошедшем в эфире нескольких телешоу и была раскритикована общественностью за пиар на трагедии. Некоторое время спустя блогерша опубликовала в своем инстаграме видеозапись, на которой сымитировала попытку самоубийства по причине травли. В этот момент она держала в руках двоих своих детей.

Сегодня уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что Следственный комитет проверил действия блогерши и не счел нужным применять к ней какие-либо санкции, так как жизнь ее детей не подвергалась опасности.

«Я попытаюсь обсудить с (Екатериной Диденко. — Прим. ред.) ее поступок. Проведу педагогическую беседу», — добавила детский омбудсмен.

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