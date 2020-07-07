депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Ранее командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете «Думская» заявил, что Севастополь является главной базой ВМС Украины, а также пообещал туда вернуться. При этом он отметил, что вернется на полуостров, когда там будет украинский флаг.

Руслан Бальбек, комментируя заявление Неижпапы, пояснил, что тот после своих слов публично простился с Крымом.

"Для великих украинских флотоводцев Крым по терминологии военных – это "зона закрытого доступа". Их не желают здесь видеть как туристов, и уж, разумеется, никто не позволит ставить на российской территории украинские флаги. Так что, я бы сказал, главком ВМС Украины публично простился с полуостровом, как до этого ранее сделал Зеленский, объявив Одессу военно-морской столицей", – сказал депутат.

Также Руслан Бальбек оценил другое заявление контр-адмирала о том, что «благодаря поставке американских катеров Mark VI Украина сможет ограничить свободу действий России в Азовском море».

«Планов, конечно, громадье: 16 катеров – сейчас, наверное, они ожидают, что у российского флота поджилки затрясутся от страха. Но что такое катер на Азовском море, даже с ракетными комплексами на борту? Маневрирующая, быстроходная, современная – мишень. Так что не стоит тешить себе душу и врать народу о тотальном превосходстве в Азовской акватории, его нет и не будет, даже если американцы поставят не 16, а 116 катеров», – добавил российский парламентарий.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов дал оценку высказыванию командующего ВМС Украины о Севастополе.

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