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Илья Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»

22:04 03/01/2020

Российский хоккеист Илья Ковальчук подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль», сообщает пресс-служба клуба.

Двухсторонний контракт с 36-летним форвардом рассчитан до конца сезона. Ковальчук сможет выступать за «Монреаль» и за фарм-клуб команды в Американской хоккейной лиге (AHL). При этом зарплата игрока в НХЛ составит 700 тысяч долларов, а в AHL – 70 тысяч.

Напомним, последним клубом российского спортсмена был «Лос-Анджелес», за который он выступал с сезона-2018/19. В декабре клуб выставил Ковальчука на драфт отказов, после чего игрок пребывал в статусе неограниченно свободного агента.

Ранее в НХЛ он играл за «Атланту» и «Нью-Джерси», а затем ушел в санкт-петербургский СКА, где его зарплата составляла 10,3 миллиона долларов в год.



