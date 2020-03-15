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Санкт-петербургский Гуманитарный университет профсоюзов составил для своих студентов свод правил, в случае нарушения которых студентов могут отчислить. Финская журналистка, сообщая подробности, не скрывает, у какого издания их позаимствовала, и сопровождает информацию парой петербургских сплетен.

Александр Запесоцкий, ректор санкт-петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, сообщил интернет-изданию «Подъем», что студентам официально запрещены все физические контакты, кроме секса.

По словам Запесоцкого, администрация и преподаватели университета должны будут следить за тем, чтобы запреты соблюдались.

«Студенты сами всё понимают, но если администрация или преподаватели будут это видеть, за этим будет следовать наказание — выговор, если человек долго не реагирует, будет себя нахально вести, то вплоть до исключения», — сказал ректор изданию «Подъем».

«Так что все, кроме секса, все физические контакты запрещены официально. Это сделано ради безопасности студентов. На Западе это сделано в ряде стран. Это не я лично выдумал», — добавил Александр Запесоцкий.

Около 700 петербургских студентов сейчас находятся на карантине после контакта с одним итальянским студентом из Милана или с его друзьями. У итальянского студента был официально подтвержден коронавирус.

«У нас сейчас 700 человек в медицинском институте заперты, потому что целовались и обнималась с одним итальянцем — студентом в аэропорту. Студенты — это же вчерашние школьники, они зачастую легкомысленные люди», — обосновал свою позицию Запесоцкий.

По словам ректора, за поведением студентов необходимо следить: поцелуев и объятий в их университете допускать нельзя.

«Вы можете им объяснить десять раз, что вот этого делать не надо. Они будут продолжать, они бесшабашные, они друг друга любят. Но администрация вуза вообще-то отвечает за их жизнь и здоровье», — объяснил ректор.

В Санкт-Петербурге Александр Запесоцкий известен любовью окружать себя красивыми женщинами и свободными взглядами на секс. В начале 1990-х годов Запесоцкий предложил предоставлять молодым женщинам бюджетные места в своем вузе за победу на конкурсах красоты.

На видео Запесоцкий комментирует конкурс красоты «Ты уникальная».

Судя по слухам, у Александра Запесоцкого было несколько романов со студентками. Поэтому петербургские журналисты называют Запесоцкого «секс-ректором».

Недавно карьера ректора была омрачена обвинениями в неточностях и плагиате — как в его собственных научных работах, так и в научных работах, написанных под его руководством. Все эти подозрения Александр Запесоцкий назвал ложью.

Кроме всего прочего, ректор Запесоцкий — влиятельный общественный деятель. К примеру, он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

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