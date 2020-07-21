Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые попал в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes, сообщается на сайте издания.

По данным Forbes, состояние Маска составляет 74,2 миллиарда долларов. Отмечается, что в середине марта Илон Маск находился на 31-ой строчке списка Forbes. С тех пор его состояние увеличилось почти в три раза, а акции Tesla с начала 2020 года подорожали почти на 300%.

Первые три места, согласно счетчику Forbes Real-Time, занимают глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 189 миллиардов долларов, второе — глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно с состоянием в 113, 8 миллиарда долларов, на третьей позиции находится основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 113,4 миллиарда долларов. Кроме того, Маск все еще уступает основателю Facebook Марку Цукербергу, чье состояние оценивается в 90,3 миллиарда долларов. Шестую позицию занимает экс-глава Microsoft Стив Балмер (72,2 миллиарда долларов)

Ранее в этом месяце сообщалось, что Маск впервые попал в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes.