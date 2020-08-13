Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил готовность помочь в ответ обращение читателя, сообщившего о пытках и насилии в Белоруссии после президентских выборов.

Пользователь Twitter под ником Эрвин Вейков обратился к Маску и сооснователю Microsoft Биллу Гейтсу с просьбой распространить информацию о протестах в Белоруссии. К записи он прикрепил нарезку кадров, на которых силовики жестко задерживают и избивают людей на улицах белорусских городов.

«Печально слышать это. Чем мы можем помочь?» — спросил Маск. В ответ он получил много сообщений. Среди прочего пользователи вслед за автором обращения призывали его распространять информацию о событиях в Белорусии, а также интересовались, может ли разрабатываемая компанией SpaceX система спутникового интернета Starlink быть использована для помощи Белоруссии в условиях отключения Сети.

Sorry to hear this. What can we do to help? — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020

Некоторые также вспомнили, что у Александра Лукашенко есть электромобиль Tesla. Маску предложили удаленно заблокировать эту машину или даже отправить Лукашенко на ней в космос.

Please put Lukashenko into the Tesla car and launch it in space — ロシア愛国者 🇷🇺♡🏳️‍🌈 (@re1i1er) August 13, 2020

At least, disable his Tesla — Ilya V. (@Carter_BLR) August 13, 2020

Напомним, в сентябре прошлого года о полученном в подарок от Илона Маска электромобиле Tesla Model S рассказал сам Александр Лукашенко. «У меня есть электрическая машина — Tesla. Я иногда ее тестирую — Маск подарил. И есть у меня еще электромотоцикл, который Минский завод уже выпускает», — сообщил Лукашенко во время визита в одну из школ Минска.

Ранее он сравнивал динамику Model S с космическим кораблем. «На нем можно с любой скоростью ехать. Честно признаюсь: проехал 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль», — говорил Лукашенко.

Однако сам Илон Маск опроверг слова Лукашенко. «Эээ, нет», — лаконично написал Маск в своем микроблоге в ответ на вопрос, дарил ли он машину Лукашенко. По одной из версий, президент Белоруссии получил дорогой электромобиль в подарок от российского бизнесмена Михаила Гуцериева.