Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал о преимуществах мозгового импланта Neuralink, сообщает LADbible. Среди прочего, чип позволит слушать музыку, которая будет направляться прямиком в мозг.

Комментируя разработку своей компании Neuralink, Маск заявил, что чипирование позволит контролировать уровень гормонов. По его словам, человек сможет спокойно снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях.

Устройства Neuralink также смогут стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ, когда это необходимо. Кроме того, мозговой чип позволит слушать музыку, рассказал Маск. При этом предприниматель не пояснил, каким образом устройство сможет обойти слуховой нерв, чтобы передавать звуки непосредственно в мозг.

В мае Маск заявил, что его компания Neuralink готова в ближайшее время опробовать устройство на людях. Чип будут устанавливать под кости черепа и соединять с мозгом при помощи электродов. Миллиардер рассказывал, что имплант будет применяться для восстановления зрения, слуха или двигательных функций, утраченных из-за повреждения мозга.