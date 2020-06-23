Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил с критикой решения Вашингтона о приостановке выдачи ряда категорий рабочих виз.

«Совершенно не согласен с данной мерой… Визовая реформа имеет смысл, но эта слишком масштабна», — написал Маск в Twitter.

Ранее с критикой решения США по рабочим визам выступила американская компания Twitter, которая заявила, что данное решение Вашингтона является недальновидным и подрывает экономическую мощь Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз ради освобождения рабочих мест для американцев. Трамп распорядился приостановить выдачу виз категорий H-1B, H-2B, J и L до 31 декабря 2020 года. Как ранее сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации, исключение по визам H-2B будет сделано только для работников индустрии по добыче и переработке морепродуктов, что составляет около 15% от общего числа этих виз.

В число виз, попадающих под ограничения, входят H-1B для работы в высокотехнологичных областях, H-4 для супругов-держателей ряда других виз (включая H-1B и H-2B), H-2B для низкоквалифицированных кадров, а также визы категорий J (для стажеров, преподавателей и летней работы) и L (переводы внутри компаний между офисами в разных странах).