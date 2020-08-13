Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на публикацию пользователя Twitter о протестах в Белоруссии, спросив, чем он может помочь.

Один из пользователей соцсети разместил сообщение с призывом «рассказать всем» информацию о протестах в Белоруссии и их жестоком подавлении. Он отметил на ней аккаунты американских предпринимателей Илона Маска и Билла Гейтса. «Любой, у кого есть голос – используйте его сейчас», — говорится в сообщении.

К публикации прикреплена видеозапись, которая, как указано, содержит кадры протестов в Белоруссии и сопровождается комментариями о жестокости полиции и отсутствии интернета в стране.

"Жаль слышать это. Чем мы можем помочь?" — прокомментировал это сообщение Маск.

В ответах уже к сообщению Маска его просят привлечь внимание к протестам в Белоруссии, использовать спутники Satrlink для поддержания устойчивой работы интернета в стране, а также оказать финансовую поддержку.

Ранее на платформе change.org была размещена петиция с просьбой провести бета-тестирование спутникового интернета в рамках проекта Starlink в Белоруссии, где еще с прошлой недели были зафиксированы проблемы в работе сети. К моменту публикации новости петиция набрала 5,4 тысячи голосов.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Вечером в рабочие дни на этой неделе несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске 1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.