Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на публикацию пользователя Twitter о протестах в Белоруссии, спросив, чем он может помочь.
Один из пользователей соцсети разместил сообщение с призывом «рассказать всем» информацию о протестах в Белоруссии и их жестоком подавлении. Он отметил на ней аккаунты американских предпринимателей Илона Маска и Билла Гейтса. «Любой, у кого есть голос – используйте его сейчас», — говорится в сообщении.
К публикации прикреплена видеозапись, которая, как указано, содержит кадры протестов в Белоруссии и сопровождается комментариями о жестокости полиции и отсутствии интернета в стране.
"Жаль слышать это. Чем мы можем помочь?" — прокомментировал это сообщение Маск.
В ответах уже к сообщению Маска его просят привлечь внимание к протестам в Белоруссии, использовать спутники Satrlink для поддержания устойчивой работы интернета в стране, а также оказать финансовую поддержку.
Ранее на платформе change.org была размещена петиция с просьбой провести бета-тестирование спутникового интернета в рамках проекта Starlink в Белоруссии, где еще с прошлой недели были зафиксированы проблемы в работе сети. К моменту публикации новости петиция набрала 5,4 тысячи голосов.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Вечером в рабочие дни на этой неделе несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске1 из 12
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.2 из 12
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.5 из 12
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.8 из 12
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.9 из 12
Милиция постепенно вытеснила протестующих.10 из 12
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.11 из 12
Ближе к часу ночи волнения прекратились.12 из 12
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.
1 из 12
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
2 из 12
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
5 из 12
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
8 из 12
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
9 из 12
Милиция постепенно вытеснила протестующих.
10 из 12
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
11 из 12
Ближе к часу ночи волнения прекратились.
12 из 12
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.