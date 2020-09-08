Глава компании Tesla Илон Маск в ходе визита в Германию, куда он прибыл для инспекции строительства будущего завода Tesla под Берлином, провел небольшую встречу с главой концерна Volkswagen Гербертом Диссом. Вместе они совершили короткую поездку на электромобиле Volkswagen ID.3. Видеозапись их разговора Дисс опубликовал в соцсети LinkedIn.

В начале поездки Дисс предупредил Маска, что ID.3 — это массовый автомобиль, и не стоит ожидать от него отдачи на уровне электрических спорткаров Tesla. В ответ Маск заметил, что хэтчбек обладает хорошей динамикой для электрокара, который не претендует на спортивность.

В ходе беседы глава Tesla также поинтересовался у Дисса, оснащен ли хэтчбек системой удержания в полосе, а также уточнил, какую емкость имеет батарея автомобиля, пишет Motor.ru. Глава Volkswagen ответил, что системы безопасности ID.3 являются «типичными для немецкого автопрома произведениями искусства», а также назвал номинальную емкость батарей (от 55 до 83 кВт*ч), тогда как используемая емкость аккумуляторов несколько скромнее.

What ceo will go visit another competitors car and give raw feedback. @tesla is about renewing and pushing the world into sustainable energy at whatever costs. This fact alone changes how @elonmusk operates @tesla. pic.twitter.com/PMnvYo0L1v — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) September 7, 2020

VW are upping their social media game…with the help of @elonmusk taking a test drive of the ID.3 with Chairman Herbert Diess. Top marks for filming this and promoting it. Although Elon was surely trolling him when he asked "Does it have any lane following function?" 😂 pic.twitter.com/EeA4VdL3ho — EV News Daily Podcast (@EVNewsDaily) September 7, 2020

Встреча Дисса с Маском заставила многих предположить, что Tesla и Volkswagen рассматривают возможность сотрудничества, но Дисс поспешил заявить, что они с Маском просто «прокатились и поболтали».

Напомним, ID.3 является первым серийным электрокаром Volkswagen, построенным на новой платформе MEB. По размерам автомобиль сопоставим с моделью Golf, а его вес составляет 1719 килограммов. Объем багажника этой модели составляет 380 литров. Машина доступна в версиях с батареями мощностью 45, 58 и 77 кВт*ч, которые обеспечивают запас хода в 330, 420 и 550 километров соответственно. В зависимости от версии мощность электромотора машины составляет 150 и 204 лошадиные силы, а в базовой версии ID.3 может разгоняться до 160 километров в час.

В салоне ID.3 внимание привлекает крупный сенсорный дисплей мультимедийной системы, позволяющий управлять большинством функций. Цифровая приборная панель хэтчбека расположена прямо на рулевой колонке, а вместо привычного селектора автоматической коробки передач сбоку от панели приборов установлен небольшой переключатель.