Российский оппозиционер и его невеста пришли в загс в белых кроссовках и вызвали фурор в Сети.

Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин рассказал, что официально зарегистрировал брак с певицей Верой Мусаелян.

Теперь мы с Верой @aloe_ve женаты! Чувствую себя прекрасно! Ура! pic.twitter.com/yefLG3WkJ0 — Илья Яшин (@IlyaYashin) September 26, 2020

На кадрах видно, что он пришел в загс в черном костюме и белых кроссовках. Невеста также предпочла добавить колорита официозному белому платью и надела спортивную обувь.

«Восторг»: невесте Яшина прислали видео его группового секса

Это немедленно отметили комментаторы в соцсети (орфография сохранена):

«Невеста в кросоовках, моднячая»

«Белые кросовки на свадьбе на невесте — супер тренд как глоток свежего воздуха!»

«Поздравляю… Муж и жена — одни кроссовки…»

Пару поздравили с браком и пожелали «поменьше испытаний, побольше удач».

Яшин стал известен как один из лидеров движения «Оборона», «Молодёжного Яблока» и других оппозиционных объединений. Он участвовал в многочисленных митингах и акциях протеста. Ныне является муниципальным депутатом. 1 февраля 2020 года стало известно о помолвке Яшина с солисткой музыкальной группы «АлоэВера» Верой Мусаелян.

Ранее «Рамблер» сообщал, что невеста Яшина пришла в восторг от видео, где оппозиционер участвует в групповом сексе.