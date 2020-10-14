Илья Яббаров написал гневный пост, в котором обратился к одиноким матерям.
ОБРАЩЕНИЕ!!!! 🔥🔥🔥🔥Уважаемые мамы одиночки, брошенки! обиженки!
Сколько же у вас злости на эту жизнь…..
Вы зачем живете тогда в этой жизни, есть что-то интересное???
что бы вас это радовало….
кроме ( детей, борщей и так далее) как не посмотришь… у вас мужчины очень плохие все,
но может уже пора посмотреть в зеркало на себя???
и задать вопрос! почему мужчины с вами только на один раз?
Может уже что то нужно менять в себе???
А не на чужих лить желчь!!!
Вот неужели вы не понимаете…
что когда вы пытаетесь мне что-то написать, оскарбить!
вы выглядите очень смешно 😂
Вы реально думаете что меня это цепляет?)))))
тогда вы очень глупы……
Запомните одно, если вас не обсуждают в любом контексте, значит вы не дотягиваете до моего уровня,
и врятли уже дотяните!
Если вы сидите и обсуждаете чужих людей, сделаете хоть что-то…
что бы к вам был интерес, зайти и что-то написать)))
я думаю что вы можете отойти от статуса ущербных, если начнёте правильно думать,
а не жить чужой жизнью….
Работайте, пашите день и ночь,
как делаю это Я!!!
тогда у вас что-то да получится!
А сидеть на жопе ровно, в ней можно и остаться на всегда………..
Так что удачи!
И будьте добрее, а то скоро желчью подавитесь 😂😂😂