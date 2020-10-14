Илья Яббаров написал гневный пост, в котором обратился к одиноким матерям.

ОБРАЩЕНИЕ!!!! 🔥🔥🔥🔥Уважаемые мамы одиночки, брошенки! обиженки!

Сколько же у вас злости на эту жизнь…..

Вы зачем живете тогда в этой жизни, есть что-то интересное???

что бы вас это радовало….

кроме ( детей, борщей и так далее) как не посмотришь… у вас мужчины очень плохие все,

но может уже пора посмотреть в зеркало на себя???

и задать вопрос! почему мужчины с вами только на один раз?

Может уже что то нужно менять в себе???

А не на чужих лить желчь!!!

Вот неужели вы не понимаете…

что когда вы пытаетесь мне что-то написать, оскарбить!

вы выглядите очень смешно 😂

Вы реально думаете что меня это цепляет?)))))

тогда вы очень глупы……

Запомните одно, если вас не обсуждают в любом контексте, значит вы не дотягиваете до моего уровня,

и врятли уже дотяните!

Если вы сидите и обсуждаете чужих людей, сделаете хоть что-то…

что бы к вам был интерес, зайти и что-то написать)))

я думаю что вы можете отойти от статуса ущербных, если начнёте правильно думать,

а не жить чужой жизнью….

Работайте, пашите день и ночь,

как делаю это Я!!!

тогда у вас что-то да получится!

А сидеть на жопе ровно, в ней можно и остаться на всегда………..

Так что удачи!

И будьте добрее, а то скоро желчью подавитесь 😂😂😂