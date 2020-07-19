Илья Яббаров поделился мнением о новой груди Анастасии Голд.

Волнение перед операцией было, и оно есть до сих пор. Но я знаю врача, Павла Вячеславовича ***, не первый год и я ему абсолютно доверяю. Я уже видел новую грудь. Мне кажется, что она слишком большая. Мы выбрали с Настей размер 3,5. Так как девушка у меня худенькая, грудь смотрится на ней большой. У меня положительные и приятные эмоции. Хочу поблагодарить Павла Вячеславовича, что он сделал красоту моей женщине. Пимачев — врач с большой буквы! Огромное ему спасибо. Я доволен!