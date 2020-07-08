Недавно стало известно, что экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Рита Ларченко рассматривает возможность своего возвращения на поляну. Об этом девушка заявила на ток-шоу «Бородина против Бузовой».



Перед этим Рита прошлась по отношениям своего бывшего парня Илья Яббарова, который готовится к свадьбе с Анастасией Голд. Ларченко назвала их роман фиктивным, считая что Настя выпросила у парня женитьбу.



Сам же Илья решил высмеять бывшую возлюбленную, посвятив ей свою новую песню. Так, парень напел несколько строк новой композиции, смысл которых сводился к продажности и легкодоступности его бывших возлюбленных. Несмотря на то, что никаким имен в песне не прозвучало, зрители сошлись во мнении, что речь идет именно о Рите, которая на днях призналась в симпатии к Евгению Ромашову и заявила, что хотела бы построить с ним отношения на поляне.