Участник телепроекта убеждён в своей правоте. Молодой человек утверждает, что Алёна Рапунцель употребляет запрещённые вещества. Недавно он узнал, что девушка собирается подавать в суд на бывшего избранника за клевету. Саратовский шансонье согласен ответить за свои слова при условии, что Алёна сначала сдаст анализ на наличие в организме запрещенных веществ. Молодой человек согласен также сдать этот анализ.



Стоит напомнить, Илья записал видеообращение, в котором призвал бывшую любимую отстать от него, иначе он может отобрать у неё сына и заявить органам опеки, что семья Рапунцелей ведёт неправильный образ жизни. Мужчина намекнул, что Алёна употребляет запрещённые вещества. Девушка очень остро на это отреагировала, объяснив, что её отец погиб от подобных веществ, поэтому она никогда даже в руки не возьмёт нечто запрещённое. Алёна раздумывает над тем, чтобы подать в суд на Яббарова за клевету.



Илья записал новое видео, в котором не только не отказался от своих предыдущих слов, но и лишний раз сказал, что считает себя правым. Мужчина убеждён, что Алёна была под воздействием запрещённых препаратов, даже находясь в студии шоу «Бородина против Бузовой». Илья согласен предстать перед судом и ответить за свои слова при условии, что Алёна сдаст анализ.