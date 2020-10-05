Участник телестройки Илья Яббаров пригрозил бывшей возлюбленной Алёне Рапунцель, что заберёт своего сына Богдана, если её семья продолжит в том же духе, что и сейчас. Мужчина недоволен, что экс-избранница и руководство проекта продолжают обсуждать тему его взаимоотношений с малышом.



Стоит напомнить, что на днях Илья обвинил Рапунцель-младшую в том, что она в личном микроблоге рекламирует непорядочных людей. Мужчину поддержала Милена Безбородова. Сначала Алёна ответила обвинителям дистанционно, а потом появилась и в студии «Бородина против Бузовой».



Яббаров не ожидал, что бывшая любимая появится опять на шоу. По словам саратовского шансонье, он устал от обсуждений, связанных с Алёной Рапунцель. Мужчина записал видео с обилием мата, где призвал руководство перестать сталкивать семьи Яббаровых и Рапунцелей лбами, а также пригрозил Алёне отобрать у неё сына. Илья сказал, что будет воспитывать ребёнка в своей семье, а про образ жизни Рапунцелей расскажет органам опеки и они, возможно, вообще лишат девушку родительских прав. Отбирать Богдана Илья намерен в том случае, если Алёна не прекратит поливать его грязью и продолжит обсуждать тему его отношений с Богданом.