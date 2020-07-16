Илья Яббаров скучает по своему сыну Богдану, который сейчас находится во Владивостоке.

МНЕ НЕ ХВАТАЕТ СЫНА

В доме тишина, не хватает Богдаши, потому что это вечный позитив, когда слышен детский смех, крики, детская улыбка, поэтому часто звоню по видео связи. Богдан отдыхает с бабушкой в огороде, кушает вишню и все у него хорошо. Я сильно скучаю, очень жду, когда он вернётся, и 10 дней разлуки кажется, что это вечность. Когда ты просыпаешься, открываешь глаза и видишь как тебя будит сын, то это неописуемые эмоции. Но ничего, побудет во Владивостоке, подышит морским воздухом и через неделю ждём его обратно.