На днях маленький Богдан подхватил вирусную инфекцию. Родной папа Илья Яббаров решил навестить сына, приехав вместе со своей возлюбленной Анастасией Голд к Алёне Савкиной и бывшей тёще Татьяне Владимировне. Надо отметить, что все провели время очень позитивно и весело, при этом в общении Насти и Алёны не было даже намёка на ревность и негатив друг к другу.



Илья Яббаров, Настя Голд и Алёна Рапунцель показывают окружающим пример высоких отношений. Они смогли договориться и хорошо общаться все вместе ради маленького Богдана. Илья вместе с Настей поспешил навестить сына в свой ближайший выходной, чтобы проведать его и немного развеселить. Папа подарил сыну большую железную дорогу. По словам Алёны, они собирали эту дорогу вместе с сыном полдня.



У себя в микроблоге Алёна разместила видео, где Богдан надел кроссовки Ильи, чем очень развеселил всю компанию. Яббаров увидел сына впервые после того, как Алёна покинула проект. Он отметил, что малыш сильно вырос и приобрел мамины черты во внешности.