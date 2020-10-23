Илья Яббаров озвучил свою предвыборную программу.

Ещё пока не депутат Яббаров озвучил задачи, которые поставил перед собой. Предвыборная программа Ильи произвела впечатление (пока не ясно какое) на подписчиков.

«Первая необходимость – провести пожилым людям газ, кто до сих пор топит печки в домах, на улице XXI век!

Люди должны давно уже от этого отойти. Но понимаем, что провести газ – это дорого!

Мне бы хотелось, чтобы включили в программу на региональном уровне!

И чтобы мы помогли из бюджета регионального. Я не считаю, что это большая проблема, где нужно задействовать федеральный бюджет!

Задача номер 2.

Её нужно решать немедленно. Это пенсии! Все мы знаем, что они очень маленькие, и на них люди жить не могут, а только выживают! Здесь, я считаю, нужно включать программу развития!

Но без помощи федерального уровня здесь не справиться.

В стране деньги есть!

Когда формируется бюджет страны, на регионы выделяется немаленький бюджет! Но, когда его спускают до регионов, он, к сожалению, куда-то испаряется! Мы слышим одно: ДЕНЕГ НЕТ!!!

И ещё нужно бороться с безработицей, люди не могут жить на 10-15 тысяч рублей в месяц!

Чем отличается человек, который работает на заводе в Саратове? Получает 15 тысяч рублей за такой же объём работы, как и в Москве обычный рабочий, только он за такой объём получает 50-60 тысяч рублей. Я считаю это несправедливо!

С этим нужно бороться! C жуликами и ворами, которые думают только о своём кармане, как его набить побольше! Но не о людях они думают.

А потом мы говорим: почему не создаются семьи? Да потому что на такую зарплату прожить нельзя, тем более, когда всё платное: образование и медицина.

Вот над этими вопросами мы будем работать и бороться!!!» – заявил Илья.

Ну что, голосовать за Яббарова будем?