Илья Яббаров озвучил свою предвыборную программу.
Ещё пока не депутат Яббаров озвучил задачи, которые поставил перед собой. Предвыборная программа Ильи произвела впечатление (пока не ясно какое) на подписчиков.
«Первая необходимость – провести пожилым людям газ, кто до сих пор топит печки в домах, на улице XXI век!
Люди должны давно уже от этого отойти. Но понимаем, что провести газ – это дорого!
Мне бы хотелось, чтобы включили в программу на региональном уровне!
И чтобы мы помогли из бюджета регионального. Я не считаю, что это большая проблема, где нужно задействовать федеральный бюджет!
Задача номер 2.
Её нужно решать немедленно. Это пенсии! Все мы знаем, что они очень маленькие, и на них люди жить не могут, а только выживают! Здесь, я считаю, нужно включать программу развития!
Но без помощи федерального уровня здесь не справиться.
В стране деньги есть!
Когда формируется бюджет страны, на регионы выделяется немаленький бюджет! Но, когда его спускают до регионов, он, к сожалению, куда-то испаряется! Мы слышим одно: ДЕНЕГ НЕТ!!!
И ещё нужно бороться с безработицей, люди не могут жить на 10-15 тысяч рублей в месяц!
Чем отличается человек, который работает на заводе в Саратове? Получает 15 тысяч рублей за такой же объём работы, как и в Москве обычный рабочий, только он за такой объём получает 50-60 тысяч рублей. Я считаю это несправедливо!
С этим нужно бороться! C жуликами и ворами, которые думают только о своём кармане, как его набить побольше! Но не о людях они думают.
А потом мы говорим: почему не создаются семьи? Да потому что на такую зарплату прожить нельзя, тем более, когда всё платное: образование и медицина.
Вот над этими вопросами мы будем работать и бороться!!!» – заявил Илья.
Ну что, голосовать за Яббарова будем?