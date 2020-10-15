Илья Яббаров назвал имя главного претендента на победу в проектном конкурсе «Человек года».

КТО ДОСТОИН ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»? ЯББАРОВ СТАВИТ НА ГОЛД

Илья Яббаров отказался от участия в главном конкурсе этого года, предоставив Насте Голд отстаивать интересы семьи. Шансонье уверен, что Голд одна из главных претенденток на главный приз в предстоящем финале.

«Покажите мне ещё женщину, которая вытерпит год жить рядом со шведской семьёй. На такое способен только человек преданный, любящий. Сомневаюсь, что другая участница смогла бы пройти такой путь. Человек проверяется и в радости, и в беде. Вообще на проекте могу пересчитать по пальцам достойных этого титула. Это люди, которые прошли огонь и воду, и Настя, безусловно, в их числе», – заявил Яббаров в разговоре с Mpravda.com.