Судя по всему, Анастасия Голд начинает понимать, какую роль она играет в отношениях с Ильей Яббаровым. Сомнения девушки об искренних чувствах начинают таять, а опасения о том, что ее используют в качестве источника финансов, с каждым днем находят все больше подтверждений.



Настя уже неоднократно оказывала возлюбленному существенную финансовую помощь, несмотря на формальность их с Ильей внебрачных отношений. Анастасия не раз оплачивала за Яббарова алименты его сыну Богдану, а также регулярно вливала средства в постройку особняка Яббарова под Саратовом. Но не так давно появившийся в сети ролик со строительной площадки явно свидетельствуют о том, что деньги госпожи Голд явно расходуются нецелевым образом.



Уже мало у кого остались сомнения в том, что работы по строительству дома Яббарова ведутся сугубо фиктивным образом, а деньги, полученные от своей девушки, шансонье просто присваивает и тратит на свое усмотрение. А вот как именно распоряжается «спонсорскими» деньгами Илья, остается только догадываться.