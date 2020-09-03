Довольно давно Яббаров перестал рекламировать свои услуги ведущего на свадьбах и праздниках. Но недавно он решил вернуть свой заработок в этой сфере. На свадьбе Блюменкранцев Яббаров спел новую песню под названием «За друзей». А чуть позже выложил у себя в микроблоге историю, где прорекламировал свои услуги ведущего. Илья написал, что готов провести любой праздник на самом высшем уровне, будь то свадьба, юбилей или корпоратив.



Илья не скрывает, что кроме своей работы на проекте «Дом-2» планирует обеспечить себя дополнительным источником дохода. Многим зрителям только сложно понять, когда Яббаров сможет проводить праздники, если у него самого в ближайшем будущем намечается свадебное торжество с возлюбленной Голд, после чего он хотел отправиться с ней в романтическое путешествие.



Вполне возможно, что Илья просто прощупывает почву на будущее, ведь после росписи с Настей 20 сентября и окончания путешествия ему нужно будет чем-то заниматься.