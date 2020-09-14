Илья Яббаров и Анастасия Голд решили пояснить, почему не захотели видеть на своей свадьбе бывшую возлюбленную участника Алёну Савкину и маленького сына Богдана. Они считают, что приглашать бывших на своё бракосочетание неправильно.



Свадьба Ильи и Насти состоится 20 сентября. Изначально будущие супруги хотели пригласить бывшую девушку Яббарова Алёну Савкину и их общего сына Богдана на торжество. Но за неделю до банкета Настя с Ильёй передумали, чем очень удивили Рапунцель-младшую. По словам Ильи Яббарова, на таком торжестве не должны присутствовать бывшие возлюбленные. Ведь родители молодых будут знакомиться друг с другом, да и многим гостям будет некомфортно.



Также мужчина сказал, почему не приглашает своего маленького сына. Илья считает, что полуторогодовалый малыш самостоятельно не сможет прийти на свадьбу, да и для такого торжества он слишком мал. Если бы ребёнку было минимум лет семь, то Яббаров обязательно бы его пригласил.