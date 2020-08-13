Илья Яббаров решил поддержать Анастасию Стецевят в ситуации с Виталием Еворовским.

Сегодня в студии ток-шоу «Бородина против Бузовой» ведущие представили к обсуждению Анастасию Стецевят и ее отношения на расстоянии с Виталием Еворовским. Парень обещает девушке совместное будущее, но мало кто верит в искренность этих слов. Подруги хором отговаривают Настю от отношений с подлым и лживым Виталиком.

Выбор Стецевят неожиданно, но очень пылко поддержал Яббаров.

«Подальше от таких подруг и друзей. Эти брошенки и разведёнки пытаются навязать тебе свою модель отношений. Если с ними так поступили, то виноваты они. Таких подруг нужно провожать подальше и надолго!» — высказался Илья.

А что ты можешь посоветовать Насте?