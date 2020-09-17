Илья Яббаров прокомментировал свой конфликт с Дмитрием Дмитренко.

Новый правила на ССЛ рассорили не только соседей, но и родственников. Илья Яббаров прокомментировал конфликт с семьёй Дмитренко.

«Ребята за столько лет не научились воспринимать критику. Я с ними не ругался особо, не ссорился. Просто как можно судить о каком-то потолке на нашем проекте? Потолок есть у ребят: женились, родили детей, сидят и не развиваются. Мы видим их развитие – только с детьми. Это круто, но кроме этой бытовой истории должна быть история развития в жизни. Мне не интересно их «топить», вступать в дискуссии. Мне просто жаль, что они не умеют воспринимать критику», – пояснил Илья.

А ты на стороне семьи Дмитренко или Яббаровых?