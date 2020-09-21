Илья Яббаров возмущён словами Алёны Рапунцель. Бывшая возлюбленная запретила мужчине видеться с их общим сыном Богданом из-за того, что Илья брал деньги за рекламу, которая готовилась к размещению в инстаграме Алёны.



На днях в Сети появилась информация, что Илья Яббаров договорился разместить рекламу одного аккаунта в профиле Алёны Рапунцель. Пост так и не был размещён на страничке экс-участницы «Дома-2», но деньги Илья забрал себе. По словам Яббарова, он хотел помочь заработать бывшей возлюбленной быстрые и лёгкие деньги, но из-за гива, который девушка проводила в это время, она не смогла разместить данную рекламу. Алёна разозлилась на Илью, обвинила, что он испортил её репутацию и запретила видеться с сыном.



В ответ на это Яббаров стал называть Рапунцель-младшую самыми последними словами, он сказал, что только из-за неё и развалилась их семья. По словам шансонье проекта, пока он был в Саратове, девушка валялась пьяная с Макеевым. Также Илья считает, что Алёна сама испортила себе репутацию, всегда меняла мужчин, а сейчас продолжает вести себя неподобающе, пропадая в ночных клубах.