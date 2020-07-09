Илья Яббаров признался, что они с Анастасией Голд собираются покупать квартиру в Подмосковье.

Пока Настя Голд выбирает себе свадебное платье, глава семьи, Илья Владимирович, занялся жилищным вопросом.

«Скоро поеду в Саратов, в этом году планирую построить дом. Уже залил фундамент, нужно приступить к строительству. Обязательно за этим следите, все будет показано в эфире», – рассказал Илья.

Кроме дома будущие супруги планируют покупку квартиры в Москве.

«Квартиру хотим взять на 7 лет в ипотеку, если получится выплатить и погасить раньше – значит, закроем вопрос раньше. Хотим однокомнатную, по цене – в пределах 4-х миллионов. Но это будет после вступления в брак. Мы рассматриваем не Москву, а Подмосковье. Куда-то в сторону Королева далековато, но там можно и двухкомнатную взять», – пояснил Яббаров в беседе.

Как рассказал Илья, ипотека будет оформлена на двоих: и на Настю, и на него. Но для законных супругов эта процедура необязательна.