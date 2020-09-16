Анастасия Голд вовсю готовится к свадьбе с Ильей Яббаровым и делится с подписчиками подробностями предстоящего торжества. Конечно, девушка очень хочет, чтобы праздник запомнился ей навсегда, а после свадьбы их с мужем ждала долгая и счастливая жизнь. Только многие зрители уверены, что Илья находится с Настей по большей части из-за денег. Сам Яббаров тоже не скрывает, что пользуется материальными благами своей возлюбленной.



Настя постоянно говорит своим подписчикам, что она счастлива и за неё нужно порадоваться, а не жалеть. Но поклонники участницы уверены, что её нескрываемая грусть в глазах накануне торжества указывает на то, что девушка сама сомневается в избраннике. Фолловеры советуют Насте не устраивать торжество на пятьдесят гостей, ведь Яббаров неоднократно жалуется на отсутствие денег.



Недавно и Алёна Савкина прошлась по Яббарову, отметив, что биологический отец её сына Богдана совсем не уделяет внимания и не помогает деньгами ребёнку. Многие зрители уверены, что брак с Настей Голд тоже продержится недолго и только в рамках проекта.