По словам Ильи Яббарова, он никогда не бросит Алёну Савкину в беде.

ЯББАРОВ: «НИКОГДА НЕ БРОШУ В БЕДЕ АЛЕНУ»

Илья Яббаров рассказал, что поддерживает связь с сыном и Аленой каждый день и переживает за состояние экс-возлюбленной.

«Мне ее очень жалко, мы хорошо общаемся, я ее поддерживаю. С Богдашей мы каждый день на связи, общаемся. Я думал, что уход Алены будет другим. Они нам с Настей не чужие люди. Надеюсь, что буду часто ездить к ним, брать сына. Привык, что каждое утро Богдаша рядом, а сейчас его очень не хватает», — признался Илья.

Отношения Алены и Максима Илья комментировать не стал.

«Они взрослые люди, это их жизнь. В беде я Аленку никогда не брошу, если ей будет плохо, я всегда протяну руку помощи. У нее все будет хорошо. Я уверен, что она сейчас за месяц заработает миллионов пять и купит квартиру. Я в нее верю», — резюмировал Яббаров.

А ты как думаешь, вернется Алена еще на проект или нет?