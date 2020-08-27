Илья Яббаров публично обратился к своей бывшей жене, которая не позволяет ему общаться с дочерью.

Я не обиженный, я просто устал за восемь лет. Нагнуть могу их за секунду, но не делаю этого. Жду. Восемь лет жду. Нет, я говорю правда. У меня просто уже нет сил. Нагнуть могу, подключить адвокатов и суд, и всё! Как миленькие будут за мной бегать, потому что я буду по закону иметь право… Восемь лет жду.

У меня нет никакой обиды на неё, я забыл, как она выглядит! Нам было по 20 лет, пора уже отпустить все обиды. Мы взрослые люди, я старый седой мужчина, у меня есть женщина, которая станет моей женой. Всё! И ради ребёнка можно уладить этот вопрос. Я сейчас обращаюсь, Кристина Юрьевна, давайте наладим общение ради дочери.

Если отец платит алименты и помогает, ему никто не должен препятствовать в общении с ребёнком. Уважаемые женщины, мы такие же родители, а не мешки с деньгами. Как вы считаете?