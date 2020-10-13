Илья Яббаров решил отдать свои голоса в пользу супруги.

Вчера прошел первый этап конкурса «Человек года». Участники отдали двадцать один голос за Паршину, и всего лишь тринадцать за Илью. Яббаров не стал ждать зрительского голосования и отдал свои голоса в пользу Насти.

«Я не имею права быть Человеком года, не имею права претендовать на это высокое звание, ведь у меня есть много неразрешенных проблем и вопросов. И по справедливости будет уступить свое место в конкурсе тому, кто достоин этого», — рассудил мужчина.

Многие коллеги по цеху поддержали позицию Яббарова.

«Лучше все силы направить на поддержку своей супруги», — высказался Федя Стрелков. А Уманский посчитал, что Илья этим поступком обелил себя и повысил шансы на победу Насти Голд.

А вам жалко Яббарова или согласны с его мудрым решением?