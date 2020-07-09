Илья Яббаров и Анастасия Голд не так давно сходили в ЗАГС и уже вовсю готовятся к своей пышной свадьбе. Ребята даже планируют свою совместную жизнь после женитьбы – недавно они сообщили, что уже договорились о покупке общего жилья.



Так, Илья сообщил, что он с Настей планирует оформить ипотеку на двоих. Ребята хотят приобрести однокомнатную квартиру в Подмосковье, рассчитывая вложиться в 4 миллиона рублей. Если им повезет встретить хороший вариант, то Яббаров с Голд также рассматривают возможность купить за те же деньги «двушку» в подмосковном Королеве.



Оформлять сделку ребята планируют после росписи, чтобы купленная квартира была общей. Пара надеется выплатить ипотеку в течение семи лет либо даже быстрее, если у них получится увеличить свои заработки. Также Илья продолжит строительство дома в своем родном Саратове.