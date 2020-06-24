На прошлой неделе Илья Яббаров устроил для своей возлюбленной Анастасии Голд романтическую помолвку на поляне, а для торжественности случая пригласил свою любимую исполнительницу Любу Успенскую.



Во время свидания Илья презентовал Голд дорогое помолвочное кольцо с бриллиантами. Как позже признался парень, украшение стоило ему более 100000 рублей. Счастливая девушка согласилась выйти замуж за парня, и ребята уже подали заявление в ЗАГС.



Сейчас ребята уже активно планируют мальчишник, девичник и само предстоящее торжество. Яббаров же уже заикнулся о том, что в его планах теперь – родить не менее 12 детей, ведь именно в детях он видит свое главное счастье. Парень намерен делать одного ребенка за другим, чтобы Настя отсидела в декрете 12 лет подряд. Правда, мнение самой девушки на этот счет Илья, как обычно, забыл спросить.