Участники проекта видят, что между Евгением Ромашовым и Юлией Белой не все закончено, но между ними стоит Алеся Семеренко.

Вчера в студии шоу «Бородина против Бузовой» выяснилось, что Юля и Женя все еще любят друг друга (какая неожиданность). Сдерживает Белую от порыва чувств только ее подруга Алеся Семеренко.

«Если ребята любят друг друга и хотят быть вместе, Юлю надо срочно изолировать от Алеси. Она им не даст воссоединиться», — считают Уманский и Яббаров.

Напомним, что именно Женя помог Юле финансово, чтобы девушка могла улететь с островов.

Как считаешь, будут еще вместе Ромашов и Белая?