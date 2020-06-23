Илья Григоренко написал гневную отповедь всем девушкам, для которых важен не сам мужчина, а только толщина его кошелька.

Я устал, у меня опустились руки(но не от грусти, нет мне не грустно), я устал показывать и учить вас тому о чем у вас даже нет представления, то чего вы не достойны, то что вы уже давно закопали в свои желания быть самыми богатыми, быть самыми популярными в социальных сетях, быть тем кем вы не являетесь, вы променяли все самые прекрасные эмоции и чувства, на Наркотики, Алкоголь и Деньги, которые в конце концов вас всех убьют.

Девушки-хотя их так уже врятли можно назвать, скорее Надувные куклы с дырками (простите за грубость), которых можно отличить только по тесту ДНК, ищут для себя $Лучшего$-мужчину, который покормит их в самом дорогом ресторане и посадит в хорошую машинку, чтоб они сделали фотогоафию в ‘инстик’, для обсуждения всего этого в кругу своих ТакихЖе-Куколок-Шл.шек и лайка в Инсте.

Этих мужчин вы не считаете «Любимыми», вы считаете их ходячими Кошельками-к чему в дальнейшем они все стремятся и учат своих(Папинкиных сынков)тому же, потому что вы Все Им Изменяете, потому что вас Тошнит когда они вас Тр.хают и вы идёте искать утешение и энергию в молодых накаченых Мальчиках-Шлюшках таких-же как и вы, которые Обс.раясь в зале каждый день пытаются из себя что-то изобразить… Но раскрою вам секрет-в них нет энергии в них, такая же грязь как и в вас и вы эту грязь в перемешку с наркотой и алкоголем месите.

У меня правда опустились руки, Любовь и Вера умерла в этом мире, точнее вы её убили, Вы! И за это непременно будет Расплата. Все, вот эти жалкие подобия на человека напишут мне, кому ты нужен, твоя правда, ты никто,но вы то, как раз знаете кто я и какая во мне Сила (И насколько мне безразлично ваше жалкое мнение, в отличае от Вас), Вы пытаетесь быть красивее, круче, но выбираете не тот путь, потому что он вам, не одному из вас, не под силу-вы слабы…Я благодарен каждому человеку (хотя 99%,на моё отношение к ним отнеслись как Мрази), каждой Девушке что встречалась мне в Жизни, к каждой я относился искренне и с любовью, кого-то я любил больше, кого-то меньше, но я был и есть ИКРЕННИЙ С каждым человеком в моей жизни и никогда не разменивался На потрахушки и не Лизал жопу чтобы «Дружить» , то как вы ко мне относились принимая это все за Должное, это останется с вами-на всю жизнь.