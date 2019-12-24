СПОРТ

Ильхам Алиев принял сына Эрдогана

23:34 24/12/2019

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Азербайджан на высоком уровне провел финал Кубка президента по човгану – национальной конной игре, передает телеканал «МИР 24».

Об этом заявил глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган. Высокого гостя принял лидер Азербайджана. Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с днем рождения – сегодня ему исполнилось 58 лет.

Човган – древняя восточная командная игра, прародитель современного конного поло. Издревле ей увлекались аристократы. Игроки обязательно должны быть в национальных костюмах: это папах, архалук и легкие сапоги. К лошадям также высокие требования: к игре човган допускают только две породы скакунов – карабахской или Дильбази.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал двустороннее сотрудничество с Россией по итогам 2019 года очень эффективным и плодотворным. По его словам, странам удалось реализовать все намеченные на текущий год планы.



