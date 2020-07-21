Самолет Ил-76 ВКС России доставил в Киргизию медоборудование и шесть врачебно-сестринских бригад Минобороны РФ для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает российское военное ведомство.

«Двадцать второго июля самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский (Московская область) на аэродром Кант (Киргизская Республика) осуществлена доставка медицинского имущества и шести врачебно-сестринских бригад лечебных учреждений Минобороны России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные реаниматологи и инфекционисты окажут консультативную и практическую помощь киргизским медикам в диагностике и лечении больных коронавирусом, а также организации профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19.

Всего спецборт Минобороны РФ доставил в Киргизию 19 военных медиков, специальное медоборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты и средства индивидуальной защиты, добавляется в сообщении.