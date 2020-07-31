Люксовые часы и золотые слитки, найденные при обыске в декабре прошлого года у «таможенника-миллиардера» Александра Кизлыка, планирует обратить в доход государства Генпрокуратура РФ. Ведомство предъявило иск о конфискации имущества обвиняемого в коррупции 60-летнего генерал-лейтенанта.

Иск Генерального прокурора РФ зарегистрирован в базе Мещанского суда Москвы. Ответчиками по делу проходят сам экс-глава управления расследований и дознания Федеральной таможенной службы Александр Кизлык и его супруга. У ведомства накопились претензии к высокопоставленному чиновнику на 121 миллион рублей. В такую сумму ревизоры оценили имущество, обнаруженное оперативниками в ходе обыска в жилище четы Кизлык.

Напомним, с декабря прошлого года генерал-лейтенант находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он в обход закона помог уйти от ответственности за контрабанду жене российского посла в Кении Дмитрия Максимычева. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, ведомство провело проверку доходов и расходов экс-таможенника. Она показала, что за 20 лет (с 2001 по 2019 годы) доход его семьи составил 34,7 млн рублей. Причем, единственным кормильцем был сам Александр Кизлык, его жена долгое время занималась домашним хозяйством. Источниками легального заработка сотрудника ФТС, который является также заслуженным юристом России и экс-руководителем рязанской областной прокуратуры, была госслужба, на которой он находился с 1984 года, и преподавательская деятельность. Однако во время обыска в жилище супружеской пары были обнаружены денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму свыше 89 млн рублей, два слитка золота и один слиток серебра, ювелирные изделия, часы и ручки люксовых марок общей стоимостью около 32 млн рублей, а также особо ценные с точки зрения культуры и истории иконы. На какие средства были куплены предметы роскоши, найденные при обыске, супруги пояснить не смогли. Декларации Александра Кизлыка говорят о весьма скромных доходах. Так, за 2018 и 2017 годы он показывал доход в 3,5 млн рублей, а в 2016-м 3,2 млн. Кроме того, за ним числится квартира площадью 132 кв. метра и земельный участок с домом и баней.