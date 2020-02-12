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Икер Касильяс поборется за пост президента Федерации футбола Испании

12:57 12/02/2020

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Королевской федерации футбола страны, пишет газета El Mundo Deportivo.

Отмечается, что Касильяс уже определился со своими планами. По данным издания, голкипера готово поддержать объединение клубов Ла Лиги и Ассоциация испанских футболистов. О своем решении 38-летний Касильяс уведомил всех партнеров по сборной Испании, с которыми выиграл мундиаль в Южной Африке в 2010-м.

Когда состоятся выборы, пока неизвестно. По данным источника, они могут пройти уже в марте. Действующий руководитель Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес возглавляет организацию с мая 2018-го. Он тоже планирует принять участие в предстоящих выборах.

Касильяс – чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат страны, дважды – Кубок Испании, трижды – Лигу чемпионов, один раз – Клубный чемпионат мира.

Весной прошлого года во время тренировочного занятия в Португалии с «Порту» почувствовал себя плохо, перенес инфаркт и был экстренно доставлен в больницу. Позднее состояние здоровья спортсмена улучшилось. Пока Касильяс не принял решения по поводу завершения карьеры, «Порту» внес его в заявку на сезон.



