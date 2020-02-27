Блюдо разработано таким образом, чтобы выглядело как мясо и имело вкус мяса.

При этом фрикадельки будут сделаны из горохового белка, овса, яблок и картофеля, пишет газета Financial Times.

Издание напоминает, что в конце 2018 года IKEA запустила производство вегетарианских хот-догов. Кроме того, компания предлагает клубничное мороженое на растительной основе.

Переход на растительные продукты — это часть стратегии IKEA, которая должна сделать бизнес более экологичным к 2030 году. Первым шагом было сокращение негативного воздействия на окружающую среду.

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