Футболисты «Ростова» отправились на гостевой матч против «Сочи» в рамках 23-го тура чемпионата России, который в пятницу возобновляется после перерыва, вызванного пандемией. Игры пройдут в присутствии зрителей.

В среду ростовчане объявили об уходе всей команды на 14-дневный карантин из-за положительных тестов на коронавирус у шестерых футболистов основного состава. В близком контакте с зараженными находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки, тренерский штаб и персонал команды.

«Ростов» делегировал на игру в Сочи, которая состоится в пятницу на стадионе «Фишт», 11 воспитанников своей академии. Информация о заявке на матч и составе игроков опубликуют за несколько часов до стартового свистка, который прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Уважаемые болельщики! Наш клуб хотел и хочет доиграть текущий чемпионат. «Ростов» соблюдал медицинский регламент, мы следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям РФС и РПЛ. Мы убеждены, что клубом не было допущено никаких нарушений, но от ситуации, в которую попал «Ростов» не застрахован никто», — отмечает пресс-служба команды.

Футболисты «Ростова» вылетают на игру в Сочиhttps://t.co/ERFXxF1cXK#МыРостов pic.twitter.com/k7GT2KsEYm — Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020

Напомним, что в сложившейся ситуации Российский футбольный союз рассматривал вариант присуждения «Ростову» технических поражений в трех матчах в период карантина, либо перенос игр на более поздний срок, но перенести игру можно только при согласии обеих команд. В «Сочи» высказались категорически против переноса и требовали провести игру с участием футболистов, тесты которых дали отрицательный результат.

«Мы не хотим комментировать и давать оценку решению ФК «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка», — заявил на это президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг настаивал, что перенос матча является необоснованным, отмечая, что «не может пойти против команды».

Ранее отмечалось, что чемпионат России по футболу могут завершить досрочно в случае массовых заражений COVID-19.

В турнирной таблице «Ростов» занимает четвертое место, набрав 38 очков, «Сочи» идет на 12-м месте, имея в активе 24 балла.