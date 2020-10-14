Знатока интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Николая Крапиля из команды Алены Повышевой заподозрили в нечестной игре, передает «Царьград».

Поклонники игры заметили, что молодой знаток, участвовавший в игре летней серии по видеоконференцсвязи, частенько поглядывал в угол экрана, после чего давал правильный ответ. Чаще всего Крапиль называл правильную версию в самом конце обсуждения и буквально спасал команду.

В фанатских группах «Что? Где? Когда?» в соцсетях выдвинули версию, что Крапиль, признанный лучшим знатоком игры, мог жульничать и пользоваться подсказками.

Зрители предположили, что знатоку помогал Алесь Мухин — наставник Крапиля и капитан команды, за которую тот ранее выступал.

Как писал «Рамблер», в последние годы имена членов клуба «Что? Где? Когда?» постоянно оказываются в центре громких скандалов. В 2019-м главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер обвинил знатока Александра Друзя в попытке подкупа с целью выиграть три миллиона рублей.

Друзь был отстранен до следующего сезона. В 2020-м несколько женщин обвинили знатока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в сексуальных домогательствах, когда они были несовершеннолетними. После обвинений Скипский добровольно приостановил участие в Комиссии Международной ассоциации клубов по работе с детьми и молодежью.