Квотербек клуба Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити» Патрик Махоумс подписал новый контракт с командой, который стал самым впечатляющим в истории спорта, сообщает официальный сайт НФЛ.

Соглашение 24-летнего футболиста рассчитано на десять лет. Нынешний трудовой договор с клубом, подписанный Махоумсом в 2017 году, истекает после окончания текущего сезона. По новому соглашению квотербек заработает около 500 млн долларов.

Данный контракт стал самым большим в истории мирового спорта. Предыдущий рекорд принадлежал бейсболисту клуба «Лос-Анджелес Энджелс» Майку Трауту. В 2019 году спортсмен заключил с командой соглашение на 12 лет и общую сумму в размере около 430 млн долларов.

Махоумс был выбран «Канзас-Сити» на драфте 2017 года под десятым номером. По итогам прошлого сезона футболисты «Канзас-Сити» стали победителями Супербоула впервые с 1970 года. Махоумс был признан самым ценным игроком встречи (MVP), став самым молодым футболистом в истории лиги, который получил титул MVP и завоевал Супербоул.