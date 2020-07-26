Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс нарушил карантин перед рестартом сезона ради подхода в стриптиз-клуб, сообщает ESPN.

33-летний баскетболист покинул расположение команды в парке развлечений Disney World в Орландо, где все клубы ожидают возобновления сезона НБА, отпросившись под предлогом похорон родственника.

Однако позже Лу был замечен в одном из стриптиз-клубов Атланты. Совместное фото с баскетболистом неосмотрительно выложил в соцсетях рэпер Джек Харлоу. Позже он удалил пост, заявив, что просто скучает по компании Уильямса, однако баскетболиста выдала противовирусная маска, выдаваемая в кампусе Орландо.

НБА провела внутреннее расследование и игрок сознался, что действительно нарушил правила самоизоляции после похорон. Он заявил, что посещал клуб ненадолго и не контактировал со стриптизершами.

В соответствии с протоколами НБА, игрок после отъезда по уважительной причине из Орландо должен ежедневно сдавать тесты на коронавирус. После возвращения баскетболист обязан пройти 4-дневный карантин, но его срок может быть увеличен до 10 дней, что и было сделано в случае Уильямса. В итоге защитник пропустит первые две игры своего клуба.

Lou Williams has to quarantine for 10 days after visiting Magic City gentleman’s club for dinner, per @ShamsCharania. He’ll miss the first two seeding games. pic.twitter.com/pkqft8fPfG — Bleacher Report (@BleacherReport) July 26, 2020

Розыгрыш нынешнего сезона НБА, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса и должен возобновиться 30 июля. Матчи с участием 22 клубов пройдут в спортивном комплексе Disney World в Орландо. Первый матч после рестарта сезона «Клипперс» проведет 30 июля против «Лейкерс».