Разыгрывающий «Милуоки» Джордж Хилл объяснил, почему он не вышел на площадку и остался в раздевалке во время исполнения гимна США перед пятым матчем серии плей-офф с «Орландо», который завершился победой его клуба со счетом 118:104.

«Я всегда хожу посрать перед игрой, — приводит откровения баскетболиста Yahoo Sports. — Я делаю это последние четыре года. Если посмотрите запись любого матча, сыгранного до того, как мы приехали в «пузырь», увидите, что я делаю это перед каждой игрой».

В пятой игре с «Орландо» Хилл набрал 11 очков, которые помогли «Милуоки» выиграть серию со счетом 4:1.

«Некоторые игроки НБА очень мерзкие. Очень, очень мерзкие и откровенно тупые», — заявил не так давно президент США Доналд Трамп.

По его мнению, люди, которые зарабатывают миллионы, гоняя мяч по паркету, как минимум должны уважать страну, которая предоставила им эту возможность, равно как ее гимн и флаг.