Полузащитник бразильского футбольного клуба «Крузейро» Энрике угодил в страшную в аварию, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, автомобиль игрока упал в со скалы 200-метровой высоты в окрестностях бразильского государственного парка Рола Мока. Для того чтобы спасти футболиста, были задействованы четыре пожарные машины.

После катастрофы 35-летний футболист был дезориентирован и растерян, поэтому не смог ничего рассказать внятного о причинах аварии.

Сейчас спортсмен находится в сознании, у него не диагностировано переломов и он отделался лишь незначительными ссадинами. В данный момент Энрике находится в больнице под наблюдением врачей.

В прошлом сезоне Энрике провел за «Крузейро» 33 матча в рамках бразильской Серии A, но не отметился результативными действиями.