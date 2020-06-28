Полузащитник бразильского футбольного клуба «Крузейро» Энрике угодил в страшную в аварию, сообщает Globo Esporte.
По данным источника, автомобиль игрока упал в со скалы 200-метровой высоты в окрестностях бразильского государственного парка Рола Мока. Для того чтобы спасти футболиста, были задействованы четыре пожарные машины.
После катастрофы 35-летний футболист был дезориентирован и растерян, поэтому не смог ничего рассказать внятного о причинах аварии.
Сейчас спортсмен находится в сознании, у него не диагностировано переломов и он отделался лишь незначительными ссадинами. В данный момент Энрике находится в больнице под наблюдением врачей.
В прошлом сезоне Энрике провел за «Крузейро» 33 матча в рамках бразильской Серии A, но не отметился результативными действиями.
Penhasco de acidente com Henrique, do Cruzeiro, tem 200 metros de altura
Jogador estava "desorientado e confuso", diz B.O https://t.co/CzGKfx0Xjq pic.twitter.com/MIOdmxQoPt
— globoesportecom (de 🏠) (@globoesportecom) June 27, 2020