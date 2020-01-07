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Игрок «Краснодара» Дмитрий Скопинцев перешел в московское «Динамо»

15:16 07/01/2020

Московский футбольный клуб «Динамо» сообщил о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара». Подтверждение о трансфере спортсмена появилось 7 января на странице столичного клуба в Twitter.

«Защитник ФК «Краснодар» Дмитрий Скопинцев перешел в «Динамо». Контракт с воспитанником Академии Динамо рассчитан на 4,5 года», – говорится в заявлении пресс-службы клуба. Скопинцев три года занимался в академии «Динамо» и еще год в «Зените». Пять лет назад он перешел в немецкий «РБ Лейпциг», за который не сыграл ни одного матча из-за перевода в фарм-клуб – австрийский «Лиферинг».

После возвращения в Россию в 2016 году футболист выступал за «Ростов», «Балтику» и «Краснодар». 19 февраля 2019 перешел в «Краснодар» за 4,4 млн евро плюс бонусы, подписав 4,5-летний контракт.

Дмитрий Скопинцев родился 2 марта 1997 года в Воронеже.

Ранее стало известно, что футболистом Федором Смоловым заинтересовалась худшая команда чемпионата Испании. «Эспаньол» после 19 туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры и считается худшим клубом по рейтингу.

🔄 Защитник @FCKrasnodar Дмитрий Скопинцев перешёл в #Динамо. Контракт с воспитанником @academy_dinamo рассчитан на 4,5 года. #ДинамоМосква #твоякоманДа #трансферыДинамо pic.twitter.com/acs6CObAT1 — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 7, 2020



