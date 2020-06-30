На YouTube опубликовали видео, на котором жако (серый попугай) исполнил на синтезаторе популярную песню «Happy birthday to you», чем удивил многих зрителей.

В начале птица по имени Дженни произносит название композиции, за что ее угощает хозяйка, и начинает играть. Клювом попугай нажимает на нужные клавиши, которые подсвечивают красным цветом.

Дженни исполняет знаменитую мелодию чисто – без единой ошибки и срыва, что иногда непросто сделать настоящим пианистам.

В конце владелица хвалит питомца: «Отличная работа!» Способности попугая оценили и пользователи.

«Этот попугай действительно гений. Говорю на полном серьезе, без шуток», – считает @breadandcircus1.

«Очень талантливый попугай. Несмотря на то, что ему показывают, на какую клавишу нужно нажать, он знает, сколько раз следует повторить ноту», – прокомментировал @AM MX.

«Какая очаровательная и умная птица», – написала @Jan Small.

«Некоторые люди не могут даже так сыграть», – пошутил @JayRob videographer.