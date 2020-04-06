Народного артиста России, композитора и певца Игоря Николаева выписали из больницы. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

В конце марта сообщалось, что музыканта доставили в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Позднее Николаев сообщил, что его тест на вирус дал отрицательный результат.

«И, кстати, я уже дома. Спасибо всем, кто волновался и переживал. Будьте здоровы», — написал музыкант в понедельник, 6 апреля.

Его супруга Юлия Проскурякова опубликовала в Instagram видео, на котором Николаев прогуливается по закрытой придомовой территории с дочерью, подписав, что съемка сделана 5 апреля.