Игорь Григорьев и Юлия Жукова долго хотели отправиться отдыхать. Когда им удалось договориться о своём отпуске в Турции, у ребят появились новые преграды к достижению цели. Молодого человека задержали в аэропорту на таможне, обнаружив у него долги перед государством. Девушка отказалась лететь отдыхать без любимого.



Изначально Игорь предлагал Юле отправиться в отпуск на Алтай, но девушка сразу поспешила отказаться от этой затеи, ведь ей не так интересен экстремальный отдых, как комфортный. Влюблённые приобрели билеты в Анталию. По словам Юли, девушка первая стала проходить таможню. Пройдя регистрацию, она ждала Игоря около пяти минут, но его нигде не было. Она повернулась и увидела, как любимого стали куда-то уводить. Через некоторое время парень написал, что его не выпустят за границу.



Оказывается, у Игоря есть долги в размере двадцати тысяч рублей, про которые он забыл. Конечно, Юля отказалась лететь одна, ведь для неё это был бы уже не отдых. Девушка призвала всех подписчиков внимательнее относиться к таким вещам. В аэропорту Юля разрыдалась в голос, потому что очень хотела отдохнуть, к тому же на путешествие пара потратила 70 тысяч рублей, которые они, скорее всего, не смогут вернуть. Пара оплатила долги Игоря, но нужно ждать два-три месяца, пока обновится информация о погашении.